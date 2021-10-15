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Gündem Sivas mazlumu Belkavli Adli Tıp’ta
Gündem

Sivas mazlumu Belkavli Adli Tıp’ta

28 yıldır zindanda ağır epilepsi hastalığıyla boğuşan Sivas mazlumu Faruk Belkavli’nin Adli Tıp Kurumu’na nakledildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 10:35:00 -
Sivas mazlumu Belkavli Adli Tıp’ta

Yavuz Selim  İstanbul

1993 yılında tutuklanan, 28 yıldır hapishanelerde tutulan, kamuoyunda “Sivas mazlumları” olarak bilinen mahkumlar arasında Faruk Belkavli de yer alıyor. Ağır sara ve anksiyete bozukluğu gibi hastalıkları bulunan ve ilaçlarla ayakta durabilen Faruk Belkavli hem özgürlüğünden hem de sağlığından mahrum olarak kaldığı cezaevinde adeta tükenmiş durumda. Kayseri Bünyan 1 No’lu Cezaevi’nde tutulan Faruk Belakvli’nin sağlık durumunun vahim hal alması üzerine Adli Tıp Kurumu’nun devreye girdiği öğrenildi. Belkavli’nin sağlık durumunun cezaevinde kalıp kalamayacağına dair rapor için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Kayseri Bünyan 1 No’lu Cezaevi’nden İstanbul’a nakledilen Belkavli’nin Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi’nde gözlem altına alındığı bildirildi. Adli Tıp, daha önce 86 yaşındaki Sivas mazlumu Ahmet Turan Kılıç yürüyemez hale gelmiş olmasına rağmen cezaevinde kalması yönünde rapor hazırlamış, tepkiler üzerine ikinci raporunda gecikmeli olarak cezaevinde kalamaz raporu tanzim etmişti. Kılıç, Adli Tıp raporunun ardından Cumhurbaşkanlığı affıyla tahliye edilmiş ve kısa süre sonra Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.

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Yorumlar

ALLAHIM ŞUAN DUASINI KABULETİĞİN KULNUN HÜRMETİNE İSLAMA ENÇOK ZARAR VERELERİ İSLAMA HİZMETÇİKIL SONSUZAMİN

ÖZGÜRLÜK VERİN KİMİ ÖLDÜRDÜ
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YİĞİDO

Bu arkadaşı cezaevinde yattığım 1998-2001 arasında tanıdım ,gerçekten sara hastası ve mazlum sakin birisi diğer sanıklarda masum ama gelde derdini anlat hele de Erkan Ç.ve Mevlüt A. ın özgür iken ayık gezmeyen adamların şeriatla veya yakmayla suçlanması çok acı bir durum Allah ailelerine sabır versin bir an önce özgürlüklerine kavuşup devletin ve saldıran dengesizlerin özür dilemesi lazım.Rabbim tez zamanda hürriyetlerine kavuşmalarını nasip etsin.
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