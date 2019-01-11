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Sivas buz tuttu!

Sivas'ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. İlçe Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

11 Ocak 2019 Cuma 10:22
Sivas buz tuttu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk merkezi olan Gürün ilçesini, hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü ile sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçülen Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Tokat'ta termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gördü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:22
  1. Ardahan
  2. Tokat
  3. Sivas
  4. Kayseri
  5. Erzurum
  6. Erzincan
  7. sivas gürün
  8. türkiyenin en soğuk yeri

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş58 dk önce
    Allah yardım etsin buralarda oturanlara
  • kadirkadir1 sa önce
    Sivaslıyıhhgardaşşş

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