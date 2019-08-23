Sivas Belediyespor, Karabükspor’a hazırlanıyor TFF 2.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde, Teknik Direktör Namık Altunsoy yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan antrenman koşu ile başladı. Ardından ısınma hareketleri yapan yeşil-beyazlılar, 5’e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Pas, şut ve pres çalışması yapan Sivas temsilcisi antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-beyazlı kulübün yeni transferi Mustafa Aydoğdu da takımla birlikte çalışmalara start verdi.

Sivas Belediyespor, TFF 2. Lig’inilk haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Eylül Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da başlayacak.

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