  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı
Aktüel

Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı

Salgın döneminde yiyecek bulmakta zorlandıkları için güçsüz düşen ve hastalanan sahipsiz hayvanlar, belediye bünyesindeki Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'nde modern yöntemlerle tedavi ediliyor - Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman: - "Pandemi döneminde 720 hayvanımızı barınağımıza aldık. Bunlardan 537'sinin tedavisini yaptık" - "Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı zamanlar, mesire alanları ve parklar boş kalınca biz bu hayvanları dışarıda da beslemeye başladık. Oluşturduğumuz besleme noktalarına salgının başlangıcından bu yana 25 ton mama bıraktık"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:24:43 -
Sivas Belediyesi Kovid-19 salgın sürecinde yüzlerce sokak hayvanına şifa dağıttı

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yiyecek bulmakta zorlandıkları için güçsüz düşen ve hastalanan yüzlerce sahipsiz hayvana, bünyesindeki modern bakım merkezinde şifa dağıtan Sivas Belediyesi, doğal beslenme noktalarına da 25 ton mama bıraktı.

Sivas Belediyesi, sokak hayvanlarını koruma altına almak ve tedavilerini üstlenmek amacıyla 2018 yılında yaklaşık 6 milyon liraya 70 dönüm arazi üzerine barınak kurdu.

Modern cihazlarla hijyenik koşullarda sokak hayvanlarına 5 yıldızlı tedavi imkanı sağlayan Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli, kısa geçmişine rağmen Türkiye'de örnek gösterilen barınaklardan oldu.

Merkez, kentte Mart 2020'den bu yana, 9,5 aylık salgın döneminde uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların sayısı artınca çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Zorlu süreçte güçsüz düşen ve hastalanan sahipsiz hayvanlar, merkezde görevli veteriner hekimler tarafından uygulanan bakım ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

- Hayvan ambulansıyla getirilen hayvanlara modern tedavi yöntemleri uygulanıyor

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, AA muhabirine, Kovid-19 döneminde sokak hayvanlarından bazılarının yeterli besin bulamadığı için hastalandığını belirtti.

Kovid-19 döneminde önceki yıllara oranla daha yoğun çalıştıklarını vurgulayan Duman, yaptıkları çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sokak hayvanları, tedbirler ve kısıtlamalar nedeniyle insanlar daha çok evde kalınca mağdur duruma düştü. Pandemi döneminde 720 hayvanımızı barınağımıza aldık. Bunlardan 537'sinin tedavisini yaptık ayrıca 400'ünü de kısırlaştırdık. Tabi biz hayvanların her zaman barınakta tutulmaması gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple tedavisi ve aşısı tamamlanan 265 hayvanımızı da tekrar doğal ortamına bıraktık."

- 25 ton mama desteği

Duman, hasta hayvanların, doğal ortamından hayvan ambulansıyla alınıp barınağa getirildiğini, tedavilerinin ise uzman veteriner hekimlerce modern cihazlarla yapıldığını söyledi.

Salgın sürecinde hayvanları doğal ortamlarında da yalnız bırakmadıklarını dile getiren Duman, "Bu dönemde, özellikle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı zamanlar mesire alanları ve parklar boş kalınca biz bu hayvanları dışarıda da beslemeye başladık. Oluşturduğumuz besleme noktalarına salgının başlangıcından bu yana 25 ton mama bıraktık." diye konuştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz
Gündem

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması: Devam edeceğiz

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye’nin yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip olduğunu belirterek, gayrimenkul, i..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğret..
Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı
Gündem

Bilim insanlarını şokta! Koronavirüsü durduran hap ortaya çıktı

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sü..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay