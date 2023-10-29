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Spor Sivas 4 Eylül Stadyumu gece aydınlatması tamamlandı
Spor

Sivas 4 Eylül Stadyumu gece aydınlatması tamamlandı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 13:53:00 -
Sivas 4 Eylül Stadyumu gece aydınlatması tamamlandı

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda, gece aydınlatması ile Cumhuriyet'in 100. yılına özel ışıklandırma yapıldı.

Sivasspor Futbol A Takımı'na ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu'na Türkiye’de ilk kez, Avrupa'da ise sayılı stadyumda bulunan gece aydınlatma projesi uygulanacağının açıklanmasının ardından çalışmalarına başlayan stadyumun isim sponsoru firma, Cumhuriyet'in 100. yılında kulübe ve Sivas’a önemli bir hizmette bulundu.

Stadyum gece aydınlatması büyük oranda tamamlandı. 400 ayrı koreografiden oluşacak aydınlatma Sivas’ta görsel bir şölen sunacak.

Sivasspor Kulübü ise konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Projeyi şehrimize ve kulübümüze hediye eden As Başkanımız Burak Özçoban ile projede emeği geçen firma çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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