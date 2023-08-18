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Gündem Sittin sene bir yere kaçamazsınız
Gündem

Sittin sene bir yere kaçamazsınız

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:13:00 -
Sittin sene bir yere kaçamazsınız

Polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu tacirleri kaçabileceğini sandı.

 

 

DÜZCE'de, sürücünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilden atılan poşette 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan takiple durdurulan aracın sürücüsü Ozan Bekar (21) ve yanındaki Enes Çankırılı (21), gözaltına alınıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, D-655 kara yolunda uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla yol uygulaması yaptı. Polisin şüphe üzerine 'dur' ihtarı yaptığı sürücü, yoluna devama etti. Polisin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 10 dakikalık takiple D-655 kara yolu Boğaziçi mevkisinde durduruldu. Aracın camından atılan poşette 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Araç sürücüsü Ozan Bekar ve yanındaki Enes Çankırılı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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