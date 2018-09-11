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Sit alanında kaçak kazıya 5 gözaltı

Kırklareli’nde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 10:52
Sit alanında kaçak kazıya 5 gözaltı

Kırklareli’nde sit alanında kaçak kazı yapan 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda şüpheli K.Ç., M.Y., M.A., G.S. ve E.G.E.’nin Vize ilçesinin Kışlacık köyündeki sit alanında kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1 metre derinliğinde çukur kazılı olduğu tespit edilerek, 7 adet metal kap parçası, 6 adet küpe parçası ve 2 adet bakır kolye ucu ile kazı malzemelerine el kondu.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:52
  1. İl Jandarma Komutanlığı
  2. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Kaçak kazı

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