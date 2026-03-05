  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten Türkiye'yi sevindiren açıklama: Akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'ini devlet karşılayacak Üsküdar’da maaşını alamayan işçiler greve gitti Katar basını açıkladı! Doha'da patlama sesleri E. Albay Hacımustafaoğulları’ndan füze uyarısı! “Füzenin hedefi Türkiye değil, oyuna gelmeyelim” Savaşı Starlink ve yapay zeka araçları kazanacak Milli güvenliğe büyük tehdit Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu… Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması meclis gündeminde Bu haber başlığı utanç kaynağı! Müslümanlar Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya giremiyor! TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar! CHP'li başkan bıçaklandı!
Yerel Sit alanında kaçak kazı! Türbe çevresinde 7 kişi suçüstü yakalandı
Yerel

Sit alanında kaçak kazı! Türbe çevresinde 7 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sit alanında kaçak kazı! Türbe çevresinde 7 kişi suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki Hafza Hatun Türbesi çevresinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bulunan Hafza Hatun Türbesi’nin bulunduğu sit alanında kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik jandarma ekipleri harekete geçti.

 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kuyucak ilçesi Başaran Mahallesi Hisar mevkiinde bulunan Hafza Hatun Türbesi (Sit Alanı) çevresinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrol ve devriye faaliyetleri sırasında sit alanında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen A.A., H.Ö., R.S., D.U., A.G., E.T. ve M.A. isimli toplam 7 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanıldığı değerlendirilen muhtelif araç gereçler ele geçirildi.

 

Olayla ilgili olarak 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve Mala Zarar Verme suçları kapsamında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın’da gelenek sürüyor! İlk leyleği görene bir çuval un
Aydın’da gelenek sürüyor! İlk leyleği görene bir çuval un

Yaşam

Aydın’da gelenek sürüyor! İlk leyleği görene bir çuval un

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!
Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Yerel

Aydın'da zehir tacirlerine suçüstü darbe! İzmir'den getirilen 3 kilo uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23