Kalbi olan uzak dursun! Sahurda ağzınıza sürmeyin... O 5 besine dikkat...
Ramazan'da sahurda yapılan yanlış tercihler gün boyu sağlık sorunlarını tetikleyebilir.
Ramazan ayıyla birlikte sahur sofraları yeniden önem kazandı. Ancak özellikle hipertansiyon hastaları için sahurda yapılan beslenme hataları, gün içinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlara göre gece tüketilen bazı gıdalar sabah saatlerinden itibaren kan basıncını yükseltebiliyor, çarpıntı ve halsizliği tetikleyebiliyor. Bu nedenle sahur tabağının doğru planlanması hayati önem taşıyor.
Uzmanlar, "Nasıl olsa gün boyu aç kalacağım" düşüncesiyle yapılan aşırı ve dengesiz tüketimin özellikle riskli olduğuna dikkat çekiyor. Protein, lif ve sağlıklı yağ içeren dengeli bir sahur, kan basıncının daha stabil seyretmesine yardımcı oluyor.
Sahurda önerilen besinler arasında az tuzlu peynir, haşlanmış yumurta, çiğ sebzeler, tam tahıllı ekmek ve yoğurt öne çıkıyor. Ayrıca potasyumdan zengin besinlerin damarları gevşeterek tansiyon kontrolüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Bol su tüketimi ve kafein sınırlaması da kritik görülüyor.
Uzmanlara göre bazı yiyecekler sahurda tüketildiğinde tansiyon hastaları için risk oluşturabiliyor. İşte kan basıncını zıplatma potansiyeli yüksek o besinler:
1) Salamura Peynir ve Zeytin Yüksek tuz içeren bu ürünler vücutta su tutulmasına neden oluyor. Bu durum kan hacmini artırarak tansiyon yükselmesine yol açabiliyor.
2) Sucuk, Salam ve Sosis İşlenmiş et ürünleri hem tuz hem doymuş yağ bakımından zengin. Uzmanlara göre bu gıdalar damar sertliği riskini artırırken kan basıncını da olumsuz etkileyebiliyor.
3) Hazır Çorbalar Pratik olduğu için tercih edilen hazır çorbalar genellikle yüksek sodyum içeriyor. Sahurda tüketildiğinde gün boyu susuzluk ve tansiyon dalgalanması görülebiliyor.
4) Beyaz Ekmek ve Hamur İşleri Hızlı sindirilen rafine karbonhidratlar kan şekerini hızlı yükseltiyor. Bu dalgalanma bazı kişilerde tansiyon oynamalarına neden olabiliyor.
5) Aşırı Çay ve Kahve Kafein duyarlı kişilerde tansiyonu yükseltebiliyor. Özellikle sahurda fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve basınç artışı görülebiliyor.
