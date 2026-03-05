Kalbi olan uzak dursun! Sahurda ağzınıza sürmeyin... O 5 besine dikkat...

Ramazan ayıyla birlikte sahur sofraları yeniden önem kazandı. Ancak özellikle hipertansiyon hastaları için sahurda yapılan beslenme hataları, gün içinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Uzmanlara göre gece tüketilen bazı gıdalar sabah saatlerinden itibaren kan basıncını yükseltebiliyor, çarpıntı ve halsizliği tetikleyebiliyor. Bu nedenle sahur tabağının doğru planlanması hayati önem taşıyor.