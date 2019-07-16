Sistitle mücadele etmenin en doğal yöntemini açıklıyoruz

İdrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen sistit sıklıkla kadınlarda görülür. Yanma hissine eşlik eden ağrı hastanın yaşam kalitesini bir hayli etkiler. Sistit tedavisinde doktorlar antibiyotik tedavisini önerir. Elbette bu yöntemle sistitten kurtulmanız mümkün. Ancak doğal yöntemlerle sistitin tekrarlama ihtimalini bir hayli azaltmış olursunuz.

İşte, sistitle mücadele etmenin en doğal yolları!

Su

Sağlıklı bir beden için su olmazsa olmazdır. Uzmanlar, bedenin sağlıklı bir şekilde işlemesi için her gün en az 2,5 litre su içilmesi gerektiğini vurguluyor. Sistit tedavisinde de su son derece önemlidir. Bol sıvı tüketmek, sık idrara çıkmaya aynı zamanda bakterilerden kurtulmaya yardımcı olur.

C vitamini takviyesi

C vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesi için son derece faydalıdır. Kırmızı biber, portakal, maydanoz gibi C vitamini yönünden zengin gıdalar tüketilirse idrarın asit oranı artar. Bu ise bakterilerin idrar yollarına yerleşmesine mani olur.

Sarımsak

Sarımsak dünyadaki en etkili antibiyotiktir. Her gün sarımsak yiyerek enfeksiyonlara karşı bedeninizi güçlendirebilirsiniz. Sarımsağın kokusundan endişe ediyorsanız hatırlatalım; yemeklerin içerisine eklediğiniz sarımsak ağız kokusuna sebep olmaz.

Kızılcık suyu

Yapılan araştırmalar düzenli olarak kızılcık suyu tüketenlerde sistit sorunun yaşanmadığını kanıtlamıştır. Sistit problemini sık sık yaşamak istemiyorsanız kızılcık suyunu evlerinizden eksik etmemeniz kıymetli.

Probiyotikler önemli

Probiyotikler yalnızca bağırsaklar için yararlı değil. Düzenli probiyotik kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır. Bu nedenle her gün bir bardak da olsa kefir tüketebilirsiniz.