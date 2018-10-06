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Sistit adlı illet hanımlara musallat oluyor

Evet sistit özellikle hanımlara ve kız çocuklarına musallat oluyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:06
Sistit adlı illet hanımlara musallat oluyor

İdrar yollarının iltihaplanması “sistit”e yol açıyor. Sistit erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor.

Normalde üreme organlarının girişinde yaşayan bakteriler, bazen alt idrar yollarını aşarak mesaneye, yani idrar kesesine ulaşıyor. Bunlar normal sayıda ise idrar yoluyla dışarı atılır. Ancak bakteri sayısı atılandan fazlaysa, böbreklerde iltihaplanma başlar.

Çabuk teşhis olunur ve tedavi edilirse önemli bir hastalık değildir. Uygun tedavi ile sistit belirtileri 24 saat içinde kaybolabilir. Tedavi edilmediğinde kronikleşir ve insan bünyesini zayıf düşürebilir.

Hanımların yüzde 20’si sistit olabiliyor. Kız çocuklarında daha fazladır. 11 yaş altı kız çocuklarında risk oranı %3-5, aynı yaş grubundaki erkek çocuklarda %1’dir. Yani kız çocuklarında erkek çocuklarına göre daha yüksek oranda enfeksiyon riski bulunuyor.

● Sistiti harekete geçiren risk faktörleri arasında, idrar sondası kullanılması, hamilelik, şeker hastalığı, temizliğe dikkat edilmemesi, önceden geçirilmiş felç gibi mesane boşalmasını engelleyebilecek durumlar ile yaşlılık ve idrar yolunda çeşitli sebeplerle oluşan daralma veya tıkanmalar yer alıyor.

Belirtileri:

● İdrar yaparken yanma ve sızı olur.

● Sık idrara çıkılır.

● Bazen idrardan kan olur.

● Ağrı yapar ve kasıklara ve makat kısmına doğru yayılır.

● Ateş, terleme, yorgunluk olur. Kusma ve bulantı yapar.

● İdrar kötü kokar.

Önlemleri:

● Uzun süre idrar tutmayın.

● Bol su için.

● Kahve, çay, alkol gibi içeceklerden uzak kalın.

● Edeb bölgesinin uzun süre nemli kalmasına izin vermeyin.

● Naylon sentetik kumaşlı, sıkı iç çamaşırlar giymeyin.

● Pamuklu iç çamaşırları tercih edin.

● Her gün mutlaka iç çamaşırı değiştirin.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:06
  1. Ağrı
  2. sistit
  3. idrar yolu enfeksiyonu

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