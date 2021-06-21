Sistemde 50 yıl kitabı yazarı kim? Sistemde 50 yıl konusu nedir? Jimmy Laing kimdir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker Youtube kanalında yayınladığı 10. videoda Sistemde 50 Yıl kitabına ve yazarına değindi.

Sistemde 50 yıl konusu nedir?

Sistemde 50 Yıl kitabının yazarı kim, konusu ne? Jimmy Laing'in yazdığı "Sistemde 50 Yıl" kitabının tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi: Yaşamının elli yılını akıl hastanesinde geçiren Jimmy Laing'in "Sistemde 50 Yıl" isimli kitabı, halkın akıl sağlığı konusunda bilinçlendirilmesindeki katkılardan ötürü 'Yılın Akıl Kitabı' ödülüne değer görüldü.

Jimmy Laing, Sistemde Elli Yıl adlı kitabında, İskoçya'da geçirdiği 50 yılı anlatıyor; yarım yüzyıl boyunca yanlış hiçbir şey yapmadığı halde kilit altında kalan, kendine hiçbir zaman doğru dürüst bir teşhis konmayan, öylece terk edilen bir insanın dramı. "Hastaneye ilk gittiğimde her çeşit insanla karşılaştım. Papa, Krallar ve düzinelerce İsa yeni benliklerinden mutluydular. Altmışların ortalarında yatıştırıcılar piyasaya çıkar. "Herkesin yaşamını alt üst etti. Artık İsa falan değildirler, yirmi dört saat boyunca öylece oturup anlamsız şeyler mırıldanır olmuşlardı." Yaşamının elli yılını akıl hastanesinde geçiren Jimmy Laing'in “Sistemde 50 Yıl” isimli kitabı, halkın akıl sağlığı konusunda bilinçlendirilmesindeki katkılarından ötürü ‘Yılın Akıl Kitabı' ödülüne değer görülmüştür. Kitapta Laing bizzat kendi yaşadığı dönemi anlatmıştır, bir biyografi kitabıdır.