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Yaşam Sismik dinleme nasıl yapılır? Enkaz altında ses dinleme nasıl yapılır?
Yaşam

Sismik dinleme nasıl yapılır? Enkaz altında ses dinleme nasıl yapılır?

Sismik dinleme nedir, enkaz altında sismik dinleme nasıl yapılır? İzmir'de yaşanan depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma faaliyetleri devam ederken vatandaşlar arama kurtarma faaliyetlerine dair ayrıntıları merak ediyor. Sismik dinleme ile kurtarılan bir çok hayat oldu. Peki, enkaz altında sismik dinleme nasıl yapılmaktadır?

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:35:00 -
Sismik dinleme nasıl yapılır? Enkaz altında ses dinleme nasıl yapılır?

Afet meydana geldiğinde kriz yönetiminin özellikle müdahale aşaması önem kazanmaktadır. Meydana gelen afetlerde afetin büyüklüğüyle birlikte olumsuz çevresel koşullar, yetersiz malzeme ve donanım, teknik personel eksikliği ve altyapı eksiklikleri gibi olumsuzluklar can ve mal kaybının artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle afet sonrası can ve mal kaybının en aza indirilmesi için arama ve kurtarma faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Arama ve kurtarma faaliyetlerinde önemli bir paya sahip sismik dinleme nedir? Enkaz altında sismik dinleme nasıl yapılmaktadır?

Sismik dinleme neden yapılır?

Kurtarma personelinin afetzedeye erişimindeki geçiş rotalarının dar olması ve yapı altındaki canlı ve ölülerin tespitinde arama ve kurtarma personelinin her zaman yeterli olamaması USAR çalışmalarında farklı aktörlerin yer almasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle yıkılmış yapılarda arama ve kurtarma çalışmaları süresince afet gönüllüleri, profesyonel arama ve kurtarma personelleri, arama ve kurtarma köpekleri, dinleme (sismik ve akustik) ve görüntülü (rescue cam) arama cihazları, robotlar ve yapılan ar-ge
çalışmaları ile geliştirilen farklı teknik aletlerinden faydalanılmaktadır.

Sismik dinleme nasıl yapılır?

Geliştirilen sismik/akustik dinleme cihazları arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan çok ileri teknolojik özelliklere sahiptir. Bu cihazlar ile göçük altındaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda kalmış yaşayan kişilerin ürettiği sinyaller görüntülü ve sesli olarak algılamak mümkün olmaktadır. Katı madde ile iletilen ses sensörler vasıtası ile alınmaktadır. Sensörler duvar, tavan, taban, kriş gibi katı maddeler üzerine yerleştirilmelidir. Özellikle sıhhi tesisat boruları sesi çok uzak mesafelere taşırlar.

Oldukça hassas olan sismik-akustik sensörler, hayatta kalan afetzedelerin dokunma, tırmalama, vurma sesleri ile hayatın en ufak bir işaretini bile algılayabilmektedir. Akustik cihazlar aynı zamanda afetzedeleri tespit etmek için kullanılmaktadır. Ancak gürültülü arama ortamlarında kullanımları oldukça sınırlıdır. Bir başka dezavantaj ise, bu tür cihazların bilinçsiz afetzedeleri tespit edememesidir.

Aynı zamanda uzayabilen kameralar ile hem görsel hem işitsel olarak enkaz altından veri alınabilir. Küçük çaplı arama kameraları gibi elektronik cihazlar, enkaz altında sıkışmış afetzedeler hakkında bilgi sağlamak için boşluk alanlarına girmek için kullanılmaktadır. Ancak bu küçük çaplı arama kameraları çoğu zaman toz veya duman nedeniyle görüş alanı sınırlamalarına maruz kalmaktadır.

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