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Şişmanlık kalp damar hastalıklarını tetikliyor

Genler de kalıtım kolesterol seviyeleri üzerinde önemli bir etken..

09 Ekim 2018 Salı 20:59
Şişmanlık kalp damar hastalıklarını tetikliyor

Bazı kişiler karaciğerde LDL alıcılarının eksikliği ile doğuyor. Bu yüzden karaciğerin filtre kapasitesi sınırlıdır. Başka karaciğer bozuklukları da kolesterol seviyelerini etkiliyor.

Tiroid hastalıkları, diyabet gibi bazı genetik faktörler de kolesterol seviyelerini artırıcı etki gösterebilir.

Ailede erken yaşlarda geçirilmiş kalp krizi veya kalp krizine bağlı ölüm hadiseleri varsa koroner arter hastalığı veya yüksek kolesterol riski bütün aile için tehdit..

ŞİŞMANLIK BÜYÜK ETKEN

Ciddi derecede şişman kişilerin kanlarında kolesterol ve trigliserid miktarları oldukça yüksektir. Amerikan Kalp Birliği aşırı şişmanlığı kalp-damar hastalıkları açısından büyük risk faktörü olarak kabul ediyor. Çünkü aşırı şişman kişiler hareketsizdir ve beslenme alışkanlıklarında yağlı yiyeceklerin payı çok yüksektir. Bu da arterlerde plaklar oluşumunu hemen hemen garantilemektedir.

KRONİK HASTALIKLAR

Kronik hastalıklar yüksek kolesterole neden olabilir. Yapılan çalışmalar; diyabet (şeker hastalığı), böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları ve hipotiroidizmin kandaki lipoprotein dengesini değiştirdiğini ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını göstermiştir.

Panik atakla karıştırmayın

Olağanüstü olaylar karşısında aşırı stres ve yorgunluk dönemlerinde ortaya çıkan panik atak hastalığının aslında insan beyninin kendisini korumak için geliştirdiği bir refleks olduğunu belirten hekimler, her insanın stres altında ömrü boyunca 2-3 defa panik atak yaşayabileceğini ancak panik atak halinin kalp kriziyle karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor..

Ataklar sırasında tansiyonun yükselmesi normal ve sağlıklı bir tepki.. Atak durumundaki hale bakıp da tansiyon veya kalp rahatsızlığı vehmine kapılmak yanlış.

Keza şekeri ve zaten tansiyonu olan birinin panik atak halinde şekerinin ve tansiyonunun yükselmesi de gayet normal..

Bu kolayı içenler kalp krizi ve felç geçirme ihtimali çok yüksek. Yabancı internet siteleri devamlı uyarı yaparak 10 yıllık bir araştırma sonucunda üstelik sigara içenlere göre bile riskin %44 daha yüksek olduğunu belirtiyor..

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:59
  1. şişmanlık
  2. kalp damar hastalığı

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