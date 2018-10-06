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Şişmanlığı körükleyen gen bloke edilirse beden yağlardan kurtulacak

Fazla kilolardan zahmetsizce kurtulmak mümkün olacak.. Bonn üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, microRNA 155adındaki bir genin bu konuda kilit rol oynadığını gösterdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:40
Şişmanlığı körükleyen gen bloke edilirse beden yağlardan kurtulacak


Vücutta beyaz ve kahverengi olmak üzere iki çeşit yağ hücresi bulunmaktadır. Beyaz yağ hücreleri vücutta birikerek şişmanlığa sebep olurken, kahverengi yağ hücreleri vücut tarafından yakılarak enerji olarak kullanılır.

Beyaz kahverengi yağ dönüşümü

Beyaz yağlardan kurtulup ideal kiloya ulaşabilmek için vücuttaki beyaz yağ hücrelerinin kahverengi yağ hücrelerine dönüşmesi gerekmektedir.

Bonn üniversitesi’de yapılan araştırma, microRNA 155 adındaki bir genin bu dönüşümde temel rol oynadığını gösterdi. Bu gen, insanda 21. kromozom da bulunmaktadır.

Yapılan bu araştırma ile microRNA 155 geninin fazla çalışması durumunda beyaz yağ hücrelerinin kahverengi yağ hücrelerine dönüşmesini engellediği ortaya çıktı.

Gen fazla çalışınca, C/EBP adlı bir proteini daha fazla üretiyor, fazla üretilen protein ise genin daha fazla çalışmasını teşvik ediyor.. Bu kısır bir döngü sonucunda şişmanlama kaçınılmaz hale geliyor.

microRNA 155 geninin çalışması knockout yöntemi ile durdurulduğunda beyaz yağ hücrelerinin kahverengi yağ hücrelerine dönüştüğünü ve bu dönüşümün ardından şişmanların tekrar normal kiloya ulaştığı görüldü.

Sonuç: Bu proteini veya microRNA 155 geninin çalışmasını bloke edecek ilaçların çıkması ile şişmanlığa çare bulunması mümkün görünüyor.

 

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 18:40
  1. microRNA 155 geni
  2. şişmanlığa sebep olan gen

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