Şişli'deki kanlı banka soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı 2 soyguncu, güpegündüz motosikletle bankaya geldi. Başındaki kaskla içeriye giren soyguncular, silah doğrulttuğu görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra 15 bin lira doldurulan poşeti aldı. O esnada bankanın güvenlik görevlisi ise soyguncuları engellemek istedi. Yaşanan mücadele sonucunda soyguncu, görevliyi bacağından yaralayarak bankadan çıktı. Motosiklete atlayan soyguncu çaldığı paralarla birlikte kayıplara karıştı. Soygun anı ve soyguncu tarafından vurularak yaralanan görevlinin can havli güvenlik kameralarına yansıdı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 soyguncu koşarak bankaya giriyor. Güvenlik görevlisine silah doğrultan soygunculardan biri önce onu etkisiz hale getiriyor. Diğer soyguncu ise cebinden çıkarttığı poşeti banka görevlisine atıyor. Görevli o esnada paraları poşete doldururken, işlem yapmak için bekleyen müşteri de kenara çekiliyor. Görevlinin paraları doldurmasının ardından poşeti alan soyguncu paraları alarak diğer tarafa geçiyor. Orada güvenlik görevlisiyle boğuşan diğer soyguncu , ateş açıyor.

YARALI GÖREVLİYE BÖYLE YARDIM ETTİ

İçeride ise panik yaşanıyor. Soyguncular ardından koşarak bankadan çıkıyor. Müşteri de yan tarafa geçiyor. Diğer bir görüntüde ise, gaspçı tarafından vurulan görevli acı içerisinde yerde kıvranıyor. Bir süre sonra görevlinin yanına banka çalışanı geliyor. Yaralı adamı yere yatıran çalışan, önce önünü açıyor ardından da kravatını ve gömleğini çıkartıyor.

POLİS, SOYGUNCULARI HER YERDE ARIYOR

Olayın ardından adeta teyakkuza geçen polis ekipleri, kentte geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmalarda soyguncuların izine rastlanılamadı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, soyguncuları yakalamak için geniş çalışma inceleme başlattı.