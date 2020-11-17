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Aktüel Şişli'de parti düzenlenen eğlence merkezi mühürlendi
Aktüel

Şişli'de parti düzenlenen eğlence merkezi mühürlendi

Sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 61 kişiye toplam 194 bin 728 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:47:35 -
Şişli'de parti düzenlenen eğlence merkezi mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetlenen eğlence mekanında sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek parti düzenlendikleri belirlenen 61 kişiye toplam 194 bin 728 lira idari para cezası uygulandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Cumhuriyet Caddesi Cebel Topu Sokak'taki bir eğlence merkezinde parti düzenlendiği bilgisi üzerine denetim yaptı.

İş yeri içerisinde sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180 liradan ve kapalı alanda sigara içen 4 kişiye de 187 liradan toplam 194 bin 728 lira idari para cezası kesildi.

İdari işlemlerin ardından iş yerinin faaliyetlerine son verildi.

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