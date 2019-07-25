0553 313 94 23

Şişli'de korkutan görüntü! Polis güvenlik önlemi aldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kamyon, köprü altında sıkıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sıkışan araç, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
Şişli'de korkutan görüntü! Polis güvenlik önlemi aldı

Şişli Büyükdere Caddesi'nde bir otele dış cephe görseli olarak kullanılan beton blok yüklü kamyon köprüye sıkıştı. Sıkışan kamyon nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, uzun uğraşların sonunda araç kurtarılabildi.

Olay, saat 01.30 sularında Şişli Büyükdere Caddesi ile Barbaros Bulvarı kesişimindeki köprüde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Levent'ten Şişli Mecidiyeköy’deki bir otele için cephe görseli olarak kullanılan beton blok götüren Sinan Harputluoğlu idaresindeki 53 AS 087 plakalı kamyon, köprüye sıkıştı.

Güvenlik önlemleri alındı

Sıkışmanın haber verilmesi üzerine olay polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şeritle yolda güvenlik önlemi aldı.

Sıkışma nedeniyle Barbaros Bulvarı yönüne trafik tek şeritten sağlandı.

Lastiklerinin havası indirildi

Yüksekliği 4.10 metre olan köprüye sıkışan kamyon, lastiklerinin havasının indirilmesiyle yaklaşık bir buçuk saat sonra kurtarıldı.

Öte yandan araç sürücüsü Harputluoğlu'ya fazla yük taşımaktan ceza yazıldı. Bir süre aksayan trafik aracın kurtarılmasıyla normale döndü.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:22
  1. Şişli Büyükdere Caddesi
  2. Barbaros Bulvarı
  3. Sinan Harputluoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler’de facianın eşiğinden dönüldü
    1. Bahçelievler’de facianın eşiğinden..
    2. Faizde indirim bekleniyor
    3. KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Nevşehir..
    4. Reel Kesim Güven Endeksi temmuzda..
    5. Dumlupınar’a makine ekipmanları
    6. Hayatının ’Bahar’ında uyuşturucudan..
    7. Van'da uyuşturucu operasyonu
    8. TAV Havalimanlarından 61.3 milyon euro..
    9. Nevşehir Belediyesi mahalleler arası..
    10. Antrenmanda gergin anlar! Karaman..
    11. Kapasite kullanım oranı temmuzda..
    12. Acaba hangi mesleği tercih etsem?
    13. Ödüllü roman Buz Sarayı raflarda
    14. Kas ve eklem hastalıklarında PRP..
    15. Agave bitkisi Likya’nın başkentinde..
    16. Elif’in hayalleri de yükü de büyük
    17. Şişli'de korkutan görüntü! Polis..
    18. Tarımda yeni dönem
    19. En ilginç hırsızlık yöntemi
    20. Bugün hava nasıl olacak? MGM İstanbul,..
    21. Moskova’daki protestolar St...
    22. Reel kesim güven endeksi Temmuz’da..
    23. Türk Eğitim-Sen’den sözleşmeli..
    24. (Özel) Buğday ve arpa üreticisi..
    25. Örgüt propagandası yapan 12 kişiye..
    26. Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf..
    27. Sektörel güven endeksleri açıklandı
    28. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Ülke..
    29. Shell’de Asya Pasifik bölgesi Yiğit..
    30. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı