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Aktüel Şişli’de iş yeri yangını
Aktüel

Şişli’de iş yeri yangını

Yeniakit Publisher
2020-12-10 06:51:22 -
Şişli’de iş yeri yangını

İSTANBUL (AA) - Şişli’de tekstil ürünlerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Halide Edip Adıvar Mahallesi Tanır Sokak’ta bulunan bir binanın girişindeki iş yerine ait tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun dumanlar tüm depoyu sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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