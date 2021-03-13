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Yaşam Şişli'de evini yakmak isteyen şahsı özel harekat ikna etti
Yaşam

Şişli'de evini yakmak isteyen şahsı özel harekat ikna etti

Şişli'de sinir krizi geçirmesinin ardından evini yakmak isteyen ve eşyalarını sokağa fırlatan şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 19:13:00 -

Şişli'de sinir krizi geçiren ve evini yakmak isteyen şahıs, Özel Harekat ekiplerini harekete geçirdi. Şahıs, ikna edilerek eylemi sonlandırdı.

Evini yakmak istedi

Saat 12.30 sıralarında İstanbul Şişli'deki İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi.

İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.

Vatandaşlar paniğe kapıldı

Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin" diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü.

Binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak olan biteni izledi.

Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Hava yastığıyla önlem alındı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.

Özel harekat polisi ikna etti

Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.

Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.

 

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