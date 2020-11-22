  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi
Aktüel

Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:44:46 -
Şişli'de eğlence mekanındaki 142 kişiye 451 bin 560 lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye toplam 451 bin 560 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım 00:10 sıralarında Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanını denetledi.

Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 451 bin 560 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca kapalı alanda sigara içen 4 kişiye de 760'şar lira para cezası uygulandı.

İş yerinde 6 kişinin sigortasız çalıştığının belirlenmesi üzerine 1 kişi, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. ..
Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı
Gündem

Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i tüylerini diken diken eden o sahneyi anlattı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Boran Alp karakteriyle büyük beğeni toplayan Yiğit Uçan diziyle ilgili bir ..
Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı
Dünya

Rusya böyle karşılık verdi! Ülkeye girişleri yasaklandı

Rusya, İngiltere'nin yaptırımına tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay