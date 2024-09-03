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Gündem Şişli'de dev yangın! Dumanlar ilçeyi sardı, yangın söndürüldü
Gündem

Şişli'de dev yangın! Dumanlar ilçeyi sardı, yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2024-09-03 14:46:00 - 2024-09-03 15:09:59

Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir çalışana olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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