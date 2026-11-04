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Gündem Şişli’de alt geçit sular altında kaldı
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Şişli’de alt geçit sular altında kaldı

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Şişli’de alt geçit sular altında kaldı

Kuvvetli sağanak, İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir alt geçitte su baskınına neden oldu.

Kentte etkisini artıran sağanak, bazı caddeler ve alt geçitlerde trafik akışını aksattı.

Şişli'de kuvvetli yağış nedeniyle Zincirlikuyu Alt Geçidi'ni su bastı.

Alt geçit araç trafiğine kapatılırken ihbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Sürücüler, çalışmalar sırasında alternatif güzergahlara yönlendirildi.

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