Şişli’de 30 yıllık ihmalin itirafı: Binaların yüzde 92’si depreme dayanıksız

Yazısında 2019 ve 2024 mahalli seçimlerindeki stratejileri analiz eden Karahasanoğlu, İYİ Parti (İP) ve HDP’nin CHP ile gizli bir ortaklık yürüttüğünü iddia etti. Bu ortaklığın bedeli olarak belediye kadrolarının paylaştırıldığını savunan yazar, Ağaç A.Ş.’nin başına getirilen Ali Sukas örneğine dikkat çekti.

Kirli ittifakların kadro paylaşımı

Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da Yenikapı’ya dizdiği "fazla araç" iddiasının, bizzat Sukas’ın araç sayısının kısa sürede 300’den 800’e çıktığına dair açıklamalarıyla boşa çıktığını ifade etti.

Şişli’de 30 yıllık ihmalin itirafı

Haberin odak noktasında ise rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan’ın mahkemedeki savunması yer aldı.

Şahan’ın, "Şişli’deki binaların yüzde 92’si depreme dayanıklı değil" şeklindeki sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, şu eleştirileri yöneltti:

Deprem Gerçeği: Bir ilçenin yapı stokunun %92'sinin dayanıksız olmasının büyük bir yönetim zafiyeti ve utanç olduğunu belirtti.

Bir ilçenin yapı stokunun %92’sinin dayanıksız olmasının büyük bir yönetim zafiyeti ve utanç olduğunu belirtti. Zaman Eleştirisi: Görevde olduğu süre boyunca dönüşüm adına somut adım atmayanların, mahkeme kürsüsünde ajitasyon yaptığını savundu.

Rüşvet davasında "Tanımıyorum" savunması

Yazıda ayrıca aynı dava kapsamında yargılanan Altan Ertürk’ün savunmasındaki çelişkilere de değinildi. Ertürk’ün iddianamedeki isimleri tanımadığını iddia etmesine rağmen, ifadesinin devamında birçok isimden bahsettiğini belirten Karahasanoğlu, davanın asıl konusunun cezaevi koşulları değil, 3,5 milyon dolarlık rüşvet ve usulsüz iskân iddiaları olduğunu hatırlattı.

Karahasanoğlu, "İstanbul nimet nimet" sözlerinin arka planındaki gerçeklerin vatandaş tarafından her geçen gün daha net anlaşıldığını ifade ederek yazısını noktaladı.

