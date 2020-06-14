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Aktüel

Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 16:44:07 -
Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şişli Feriköy’de ara sokakta aşırı sürat yapan 2 motosikletli, kendilerine tepki gösteren mahalleliye ateş açtı. Pompalı tüfekle açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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