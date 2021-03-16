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Ekonomi Şişli Belediyesi zabıta memuru alımına başladı
Ekonomi

Şişli Belediyesi zabıta memuru alımına başladı

Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; belirtilen şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına 50 memur alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 13:19:00 -
Şişli Belediyesi zabıta memuru alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular 19 Nisan 2021 ile 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar hazırladıkları başvuru belgelerini belirtilen tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuruların şahsen yapılması istenen ilanda posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, başvuru formu kurumdan veya belediyenin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edebilecekler.

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