Şişli Belediyesi zabıta memuru alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre başvurular 19 Nisan 2021 ile 07 Mayıs 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar hazırladıkları başvuru belgelerini belirtilen tarihler arasında mesai saatleri içerisinde Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No: 8 - 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Başvuruların şahsen yapılması istenen ilanda posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar, başvuru formu kurumdan veya belediyenin internet sayfasından (http://www.sisli.bel.tr) temin edebilecekler.

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