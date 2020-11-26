  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şişli Belediye Başkan Yardımcısının gözaltına alınması
Aktüel

Şişli Belediye Başkan Yardımcısının gözaltına alınması

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin: - "Bilinmelidir ki, masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 19:20:16 -
Şişli Belediye Başkan Yardımcısının gözaltına alınması

İSTANBUL (AA) - Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiğini bildirdi.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Yavuz'un, belediyeyle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcısı olduğunu belirtti.

Şişli Belediye yönetimi ve çalışanlarının, toplumcu belediyecilik çizgisinden sapmadan, önemli işlere imza attığını ve çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam ettiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm belediye çalışanlarım Şişlili komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
Medya

Star TV Sefirin Kızı'ndaki o sahneyi 'En güzel an' diye paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı

Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin Star TV tarafından #EnGüzelAn etiketiyle paylaş..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay