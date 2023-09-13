Sisi'nin ordusu ülke ekonomisini işgal etti: Mısır borç batağında!

2013 yılında darbeyle başa gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi yönetimindeki Mısır büyük bir borç kriziyle boğuşuyor.

Bloomberg'in raporuna göre Mısır, dünyada Ukrayna'nın ardından borç krizine karşı en savunmasız ikinci ülke.

Kamu borcu, faiz giderleri ve dolar tahvilleri gelirleri göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada, Ortadoğu'da en riskli ekonomiler arasında ise birinci sırada Mısır yer aldı.

Raporda, Mısır'ın ardından Pakistan da borç krizi riski altında bulunan üçüncü ülke olarak sıralandı.

Mısır'ın yıllardır ekonomik krizle boğuştuğu biliniyor. Söz konusu kriz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkedeki gıda fiyatlarının ciddi şekilde artmasıyla daha da derinleşti.

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Sisi yönetimindeki Mısır'da ağustos ayı enflasyon verileri yeni bir rekor kırarak yüzde 39,7'ye yükseldi. Mısır lirasının da halihazırda ABD doları karşısında yarı yarıya eridiği biliniyor.

Mısır, mevcut süreçte Körfez ülkeleri ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali kurtarma paketlerini elde etmeye bağımlı hale gelmiş durumda. Yatırımcılar da milyarlarca ABD dolarını Kahire yönetimine ait dış rezevlerden geri çekmişti.

Mısırlı analist Timothy E Kaldas, Bloomberg'in verileri hakkında yaptığı açıklamada, "Ukrayna Rus ordusu tarafından işgal edilirken, Mısır'ın ekonomisi kendi ordusu tarafından işgal edildi." ifadelerini kullandı.

2013'teki darbe sonrasında Mısır ordusunun ülkenin ekonomisinde kontrolünü giderek artırmasının da mali krizi derinleştiren etkenlerden biri olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News