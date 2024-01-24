  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tokyo, çözüm arayışı içerisindeyiz! Uçuşta şoke etti: Yolcu, görevliyi Isırarak geri döndürdü! Ülke şok içerisinde

ABD'li yatırım bankasından Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan bombası

Rusya bir projesini daha açıkladı: Su altı aracı ile başladık diyerek duyurdular! İşte arkasındaki anlam…

F16'nın Türkiye'ye satışı olay olurken F-16 savaş uçakları ile ilgili yapılan şaka bedeli 95 bin Euro oldu

7 Ekim'de başlayan soykırımda son bilanço!

Yüzlerce istasyonu bulunuyordu! Türk akaryakıt devi satıldı

Demir çelik devi İflasın eşiğinde! Dünya genelinde gündemi sarsan iflas tehdidi altında

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu'dan ilk mesaj

Yunan ve Rumlarda TB2 SİHA paniği! 180 saniyede Türkiye bunu yapabilir

ABD vuruldu! SİHA detayı bomba
Dünya "Sisi’nin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği" iddiası
Dünya

"Sisi’nin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği" iddiası

Yeniakit Publisher
2024-01-24 23:01:00 -
"Sisi’nin Netanyahu ile görüşmeyi reddettiği" iddiası

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddetti.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de binlerce insanı katleden soykırımcı Netanyahu ile telefonda görüşmeyi reddetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 110 gündür devam ederken, Mısır basını İsrail ve Mısır arasında tansiyonun yükselmesine neden olacak bir iddia ortaya attı. Mısır basınında yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu akşam telefonda görüşmeyi reddettiği iddia edildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı ya da İsrail Başbakanlığı söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23