Sisi’nin Filistin şovu kısa sürdü: Cuntacı Sisi bakın nasıl alay konusu oldu

Mısır'da darbeyle iş başına gelen Abdulfettah el Sisi'nin Gazze Şeridi'nde yardım için gönderdiğin bir TIR'dan yalnızca 50 kutu ilaç çıkması sosyal medyada gündem oldu.

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları 10-21 Mayıs arasında devam etmişti. Saldırılar boyunca en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

Saldırılar neticesinde Gazze'de büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.

Sisi'nin 'yardım şovu'

Çatışmaların ardından Sisi yönetimi Gazze Şeridi'ne çok sayıda iş makinesinin yanı sıra birçok Mısırlı mühendis ve teknik ekip göndermişti.

Sisi, bölgenin yeniden imarı için 500 milyon dolar yardım vaadinde bulunmuştu.

4 Haziran'da bölgeden aktarılan görüntülerde Mısır bayrakları taşıyan onlarca buldozer, iş makinası, vinç ve kamyonun konvoy halinde Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı görülmüştü.

TIR'dan 50 kutu ilaç çıktı

Gazze'den bugün aktarılan görüntülerde ise, Mısır tarafından gönderilen bir TIR'in içerisinden 50 kutu ilaç çıktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yardımları görüntüleyen ve sosyal medyaya yükleyen Gazzeliler, ciddi bir yardım yapıldığı görüntüsü veren TIR'in içerisinden 50 kutu ilaç çıkmasına tepkilerini dile getirdi.



