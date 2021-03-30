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Dünya Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'
Dünya

Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'

Mısır'da darbeyle başa gelen Abdulfettah el Sisi, Etiyopya ile büyük krizlere neden olan Hedasi Barajı konusunda tehdit dolu açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 17:11:00 -
Sisi’den kriz çıkartacak açıklama! 'Denemek isteyen varsa gelsin alsın'

Mısır'da darbeci Sisi, Etiyopya’nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı meselesine değinerek, “Ben çok konuşmam. Herkese söylüyorum. Kimse Mısır’dan tek damla su alamayacak. Denemek isteyen varsa, denesin” ifadelerini kullandı.

Abdulfettah el Sisi, Süveyş kanalına yaptığı ziyaret sırasında Etiyopya'nın, Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusuna değinerek sert açıklamalarda bulundu.

Mısır’ın su hakkının ‘kırmızı çizgi’ olduğunu vurgulayan Sisi, ülkesinin su haklarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

Tüm tehditlere karşı koyabileceklerini ifade eden Mısırlı lider, şunları söyledi:

“Savaşımız bir müzakere savaşıdır ve düşmanca eylemler kabul edilemez, Ben çok konuşmam. Ancak Herkese söylüyorum. Kimse Mısır’dan tek damla su alamayacak. Denemek isteyen varsa, denesin.”

Sisi, Mısır’ın su kaynaklarının etkilenmesi durumunda, gelecek tepkinin tüm bölgede yankılanacağını belirterek, "Kimse Mısır’dan tek damla su alamayacak" dedi.

Baraj krizi 10 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 10 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın taşıdığı güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

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