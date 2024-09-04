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Sisi Türkiye’de! 12 yıl sonra ilk ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-09-04 15:16:00 -
Sisi Türkiye’de! 12 yıl sonra ilk ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Sisi, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sisi, merdivenlerde Türkiye ve Mısır bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Sisi, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecekler. Erdoğan ve Sisi daha sonra ortak basın toplantısına katılacak.

Karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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