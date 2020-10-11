Sisi konuşurken o anlar gündeme oturdu

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi Türkiye-Libya deniz yetki alanları sınırını bertaraf etmek için Yunanistan'la 6 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan sözde anlaşmayı onayladı.

Yunanistan'la imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması Abdulfettah el Sisi'nin imzasıyla Mısır'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmanın ardından Meclis'te açıklamalarda bulunan darbeci Sisi'yi dinleyen Mısır Parlamentosu Başkanı Ali Abdel-Al'ın el hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Mısırlı gazetesi Wael Kandil o anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sisi Parlamentosu Başkanı Ali Abdel-Al'ın kendisini dinlerken parmaklarının hareketini bize okuyan bir psikanaliz ve beden dili uzmanına ihtiyacımız var" dedi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, 'Ali Abdel-Al'ın hareketlerinden anlaşılan şu, sıkılmış ve gitmek istiyor. Sisi'nin açıklamaları onu çok bunaltmış. El hareketleri bunu gösteriyor' denildi.