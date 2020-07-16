Sisi ile Macron, Libya konusunda anlaştı

Darbeci Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Libya'ya dış müdahalelerin durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Anlaşma, Serrac hükümeti tarafından 'Mısır ve Fransa kendi çalıp kendi oynuyor' şeklinde yorumlandı.

Darbeci Abdulfettah es-Sisi, Çarşamba günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısırlı yetkili Bessam Radi, iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasında, Libya’daki hedeflerinin korunması için dış müdahaleleri durdurulmasının önemi konusunda sözde anlaşmaya varıldığını, bunun Libya ve bölgenin güvenliğinin sürdürülmesi için olduğunu aynı şekilde gelecek dönemde krizinin çözülmesine yönelik çabaların desteklenmesi için ortak koordinasyonun sürdürülmesinin vurgulandığı öne sürüldü.