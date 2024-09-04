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Gündem Sisi Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir
Gündem

Sisi Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:17:00 - 2024-09-04 17:30:11
Sisi Ankara'da... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ile Mısır'ın bölgesel barışa katkısı hayati önemdedir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Mısırla asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik yapmış iki kadim ülkeyiz.

* (Mısır'la) İşbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik.

* Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz

* Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre ve enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en önemli boyutunu oluşturuyor.

* Kardeş Mısır halkı Türk Kültürü ve Türkçe'ye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri kuvvetlerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz.

* (Mısır'la) Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

* Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.

* Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir.

* Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek istedim. Tüm bunlar karşısında İsrail Hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

* (Gazze) Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir

* (Gazze'deki) 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.

* (Mısır'la) Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.

* İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır.

* İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir.

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