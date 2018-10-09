THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!

Pet su şişelerinin 2. defa kullanımı bağışıklık sistemini çökertiyor, kısırlık yapıyor.

09 Ekim 2018 Salı 20:51
Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!


Uluslararası bir düzenlemeyle suların, yiyecek ve içeceklerin konduğu plastik kaplar, 1’den7’ye kadar numaralandırılıyor. Bunlar üretimde şişelerin tabanında üçgen şeklindeki geri dönüşüm ambleminin içine yazılmaktadır. İster şeffaf su şişesi olsun, ister deterjan şişesi veya çöp bidonu.. hepsi bu kurala uyularak, numaralandırılıyor. Bunlar üretimde kullanılan plastiğin tipini veya kalitesini gösteriyor diyelim..

1 Numaralı şişeler her zaman için tek kullanımlık olan şişelerdir. Boşalmalarını takiben geri dönüşüm kutularına atılarak bertaraf edilmelidirler.

3 Numaralı şişeler içlerinde asla yiyecek içecek saklanmaması gereken PVC şişelerdir. Normalde PVC’nin bu maksatla kullanımına izin yok. Çevreye dioksin (dioxin) yayıldığına dair bulgular var.. Dioksin, hormonal sistemini etkilemekte, bağışıklık sistemine zarar vermektedir.

7 Numaralı şişelerde, içlerindeki sıvıya bisphenol-A (BPA) adı verilen kimyasal bir maddenin geçebiliyor. Bu madde östrojen hormonunun etkilerini taklit edebilen bir madde. Kısırlığa sebep olmakta ve meme dokusunda meme kanserinin erken dönemlerine benzer değişikliklere yol açmaktadır.

Tabanında herhangi bir numara olmayan plastik şişelerin hepsi 7 numara olarak kabul ediliyor. Bunların üretiminde akrilik, polikarbonat veya daha farklı malzemeler kullanılmış olabilir. Yine bu kaplar tek bir madde yerine birden fazla maddenin karışımıyla üretilmiş de olabilirler.

Muhtemel zararlardan korunmanın başında mümkün olduğunca plastik kapların ikinci defa kullanımından kaçınmak gelir. Su damacanasının altında 7 işaretini gördüğünüzde bu şişenin hangi üründen yapıldığını firmadan bildirmesini isteyin.

Küçük plastik şişelerde su aldığınızda bunların tek kullanımlık olduğunu bilin ve şişe boşaldığında tekrar kullanmayın..

Tabandaki rakamlar onların nasıl bir plastikten yapıldığını gösteriyor. Hele 3 numara ise ve içinde gıda varsa asla almayın.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 20:51
  1. plastik şişe
  2. pet şişe
  3. dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    1. Hanımların büyük sorunu: Hirsutizm
    2. Şişmanlık kalp damar hastalıklarını..
    3. Şişelerin dibindeki numaraya dikkat!
    4. Hulusi Akar'ın yaptırdığı cami, Başkan..
    5. BM'den Nikki Haley açıklaması:..
    6. Bebeğin ağlamasından ne istediğini..
    7. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    8. Karaman'da trafik kazası: 1 kişi..
    9. Çocuk parası yardımı 2019'da ne kadar..
    10. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı:..
    11. Zerdeçal deyip geçmeyin
    12. Otizimde bağırsak florasına dikkat!
    13. Davutoğlu'ndan 'Cemal Kaşıkçı'..
    14. Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle..
    15. Memurlar Ocak 2019’da ne kadar aile..
    16. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    17. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    18. Türkiye'ye ilk kar yağdı! Kısa sürede..
    19. Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı
    20. Terim'den Altay'a önce evet sonra ret
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!
    CHP'de Abdüllatif Şener iddiası!