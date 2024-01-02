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Yaşam Şişede durduğu gibi durmadı! Taksicinin zor anları
Yaşam

Şişede durduğu gibi durmadı! Taksicinin zor anları

Yeniakit Publisher
2024-01-02 18:22:00 -

İstanbul Esenler’de taksiye alkolü binen bir yolcu sürücüye zor anlar yaşattı.

Esenler’de taksiye binen alkollü bir şahıs, yolculuk esnasında arka koltukta sızdı. Taksi sürücüsü ve arkadaşının dakikalarca süren çabasına rağmen sarhoş müşteri bir türlü uyandırılamadı. Yaşananlar ilginç anlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 02.30 sıralarında Esenler Çinçindere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen bir müşteriyi aracına aldı. Alkollü müşteri, araca bindikten kısa bir süre sonra arka koltukta sızdı. Bunun üzerine taksi sürücüsü aracını yol kenarına çekerek uyuyan müşteriyi uyandırmaya çalıştı. Çabasında başarılı olamayan sürücü, o esnada oradan geçen bir başka taksi sürücüsünden yardım istedi. İki taksicinin de dakikalarca uğraşmasına rağmen arka koltukta boylu boyunca yatan şahıs, bir türlü uyanmak bilmedi. O anlar taksi sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 

“Ne yaptıysak kendisini uyandıramadık”

Yardım için olay yerine gelen taksi sürücüsü Oğuz Kaan Ünver, şu ifadeleri kullandı:

“Bir taksicinin yardım çağrısı üzerine yanında durdum. Aracında kör kütük sarhoş bir vatandaş olduğunu gördüm. Ne yaptıysak kendisini uyandıramadık. 10 dakika boyunca uyandırmak için uğraştık. Kolluk kuvvetlerinden yardım istedik. Bu yaşanan şey taksici esnafının yaşadığı en hafif sorunlardan birisi. Psikopat insanların gelip canımızdan ettiği bir meslek yapıyoruz. Kolay bir meslek yapmıyoruz. Vatandaşlardan biraz empati istiyoruz.”

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