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Şişecam'a "Vision Awards"dan dört ödül

Şişecam Topluluğu, "Vision Awards"da "Holdingler" kategorisinde "Gümüş Ödül"e layık görüldü- İletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından "Teknik Başarı Ödülü" almaya hak kazanan Şişecam Topluluğu ayrıca, EMEA Bölgesi için yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi 50" listesine, Türkiye içinde ise "En İyi 10" listesine girdi

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
Şişecam'a "Vision Awards"dan dört ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu'nun 2018 yılı Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen "Vision Awards"da dört ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu, 2018 yılı Faaliyet Raporu ile "Vision Awards" yarışmasından bu yıl da ödüllerle döndü.

Şişecam'ın 2018 yılı Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (League of American Communications Professionals-LACP) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen "Vision Awards" yarışması kapsamında toplam dört ödülün sahibi oldu.

Şirket, "Holdingler" kategorisinde "Gümüş Ödül"e layık görülürken, iletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından "Teknik Başarı Ödülü" almaya hak kazanan Şişecam Topluluğu ayrıca, EMEA Bölgesi için yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi 50" listesine, Türkiye içinde ise "En İyi 10" listesine girdi.


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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:20
  1. Şişecam Topluluğu
  2. Vision Awards

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