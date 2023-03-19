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Aktüel Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
Aktüel

Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Çorum’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 00:45:00 -
Sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Çorum’da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Samsun-Çorum kara yolu Kaymakçı mevkisi ile Çorum-Mecitözü arasında yoğun sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güzergahlarda kontrollerini artırdı.
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