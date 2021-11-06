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Gündem Sis, deniz ulaşımını felç etti: Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
Gündem

Sis, deniz ulaşımını felç etti: Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, Çanakkale Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin kapatılmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 21:32:00 -
Sis, deniz ulaşımını felç etti: Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı

Dün gece de yoğun etkisini gösteren sis dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.  

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 20.15 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.

Marmara ve Ege Denizi'nden boğaz girişine gelen gemiler, demir bölgelerinde bekletiliyor.

 

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