Sis, deniz ulaşımını felç etti: Çanakkale Boğazı geçişlere kapatıldı
Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, Çanakkale Boğazı’ndaki gemi geçişlerinin kapatılmasına neden oldu.
Dün gece de yoğun etkisini gösteren sis dolayısıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak boğazın saat 20.15 itibariyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurdu.
Marmara ve Ege Denizi'nden boğaz girişine gelen gemiler, demir bölgelerinde bekletiliyor.