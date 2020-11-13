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Aktüel Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı
Aktüel

Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 14:44:08 -
Sis bulutları arasındaki Düzce'nin görüntüsü hayranlık uyandırdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de etkili olan sis, güzel manzara oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis sonucu kentte etkileyici manzara ortaya çıktı.

Düzce Ovası'nın kuş bakışı izlendiği en güzel noktalardan Gölyaka ilçesine bağlı Toptepe ve Kalıcı Deprem Konutları bölgesi Güzelbahçe mevkisinde sis bulutları büyüledi.

Kentin üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis bulutları ile yeşilin ahengini vatandaşlar cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

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