  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!
Aktüel Sırt çantası yol kenarında bulundu! İnegöl'de ilginç olay: Paniğe neden oldu... Hareketli dakikalar!
Aktüel

Sırt çantası yol kenarında bulundu! İnegöl'de ilginç olay: Paniğe neden oldu... Hareketli dakikalar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sırt çantası yol kenarında bulundu! İnegöl'de ilginç olay: Paniğe neden oldu... Hareketli dakikalar!

Sırt çantası Bursa'nın İnegöl bölgesinde yol kenarında bulundu. yol kenarına bırakılan iki valiz ve bir sırt çantası paniğe yol açtı. Meydana gelen olayla ilgili yapılan açıklamada 2 valiz ile sırt çantasından kıyafet ve ev eşyası çıktı. İnegöl'de ilginç hareketli dakikalar yaşandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarına bırakılan ve paniğe neden olan 2 valiz ile sırt çantasından kıyafet ve ev eşyası çıktı.

PANİĞE NEDEN OLDU!

Öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi'nde 2 kadının, yol kenarına 2 valiz ve bir sırt çantası bırakıp bölgeden uzaklaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerini başvuran ekipler, açtıkları valizler ile sırt çantasında, kadın kıyafeti ile ev eşyaları bulundu. Jandarma ekipleri, valizler ile çantayı detaylı inceleme yapmak ve sahibini tespit etmek üzere karakola götürdü.

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler
Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Teknoloji

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler
Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Teknoloji

Türkiye'ye Eurofighter vermeye hazırlanan Katar'dan olay karar: Siparişi iptal ettiler

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası
Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Yerel

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası
Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

Yerel

Özel okulda iğrenç olay! 6 öğrenciye cinsel istismar iddiası

{relation id:1964191 slug:'turkiyeye-eurofighter-vermeye-hazirlanan-katardan-olay-karar-siparisi-iptal-ettiler'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23