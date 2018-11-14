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Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ta sırt ağrısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvuran 26 yaşındaki Serap Bozkurt'un karnından ameliyatla, 5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:23
Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ta yaşayan evli, 2 çocuk annesi ev hanımı Serap Bozkurt bir süredir yaşadığı sırt ağrısı ve kusma şikayetleri nedeni ile Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene sonucunda Bozkurt'un karnında büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Bozkurt hemen ameliyata alındı. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir'in gerçekleştirdiği operasyonda Serap Bozkurt'un karnından 5 kilogram ağırlığında, 30 santimetre çapında kitle çıkarıldı.

"5 kilo, 30 santimetre boyutunda kitle vardı"

Operasyon ile ilgili bilgiler veren Dr. Levent Kandemir, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde karnında kocaman bir kitle tespit ettik. Hastamızı acil ameliyata hazırladık. Ameliyata aldığımızda 5 kilo civarında, 30 cm boyutlarında tüm karnını dolduran büyük bir kitle vardı. Kitlenin sol yumurtalığından köken aldığını tespit ettik. Kitleyi çıkardık ve frozen dediğimiz patoloji çalıştırdık. Sonuç iyi huylu çıktığı için kitleyi alarak ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok şanslıydı. Erken geldiği için hemen acil ameliyata alındı. Başarıyla şifaya kavuştu" dedi.

"Şu an durumum çok iyi"

Serap Bozkurt ise karnındaki kitleden haberdar olmadığını ifade ederek, "Acil servise sırt ağrısı ve aşırı kusma şikayetiyle geldim. Yapılan tetkiklerle sırt ağrısı olmadığı, karnımda büyük bir kitle olduğu tespit edildi. Doktorlarımız bu kitleyi ameliyatla çıkardılar. Allah'a şükür şu an durumum çok iyi. Doktorlarımıza, personelimize çok teşekkür ederim. Benimle gayet iyi ilgilendiler, çok iyi davrandılar" dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 12:23
  1. Serap Bozkurt
  2. Sivas Numune Hastanesi'
  3. Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Bağcı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Levent Kandemir
  4. Karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı
  5. ameliyat

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