Çatıdan tehlike yağdı! Kar kütlesi otomobili ezdi

Muş’ta etkili olan kış şartları bu kez bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay, merkez Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Rahmi Sönmez’e ait 16 ALC 036 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi büyük bir gürültüyle düştü. Karın ağırlığına dayanamayan aracın tavanı çöktü, camları patladı ve kaportasında ciddi hasar meydana geldi.

“Memleketimizin hali budur”

Aracın kullanılamaz hale geldiğini belirten Rahmi Sönmez, “Memleketimizin hali budur. Çatılardaki karlar temizlenmediği zaman böyle üzücü kazalarla karşılaşıyoruz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin başına böyle bir kaza gelmesin diye herkesin çatısındaki karları temizlemesi gerekiyor” dedi.