  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis’te nöbet tutacağınıza… Işıkhan'dan emekli istismarcısı CHP'ye fena kapak Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Adliye'de silahlı saldırı Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada?
Yerel Çatıdan tehlike yağdı! Kar kütlesi otomobili ezdi
Yerel

Çatıdan tehlike yağdı! Kar kütlesi otomobili ezdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çatıdan tehlike yağdı! Kar kütlesi otomobili ezdi

Muş’ta bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi park halindeki otomobilin üzerine düştü. Tavanı çöken araç, kullanılamaz hale geldi.

Muş’ta etkili olan kış şartları bu kez bir aracı kullanılamaz hale getirdi. Olay, merkez Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Rahmi Sönmez’e ait 16 ALC 036 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi büyük bir gürültüyle düştü. Karın ağırlığına dayanamayan aracın tavanı çöktü, camları patladı ve kaportasında ciddi hasar meydana geldi.

 

“Memleketimizin hali budur”

Aracın kullanılamaz hale geldiğini belirten Rahmi Sönmez, “Memleketimizin hali budur. Çatılardaki karlar temizlenmediği zaman böyle üzücü kazalarla karşılaşıyoruz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin başına böyle bir kaza gelmesin diye herkesin çatısındaki karları temizlemesi gerekiyor” dedi.

Kar durdu izi kaldı! İstanbul'da ender görülen manzara
Kar durdu izi kaldı! İstanbul'da ender görülen manzara

Yaşam

Kar durdu izi kaldı! İstanbul'da ender görülen manzara

Boztepe’de kış keyfi başladı!
Boztepe’de kış keyfi başladı!

Yaşam

Boztepe’de kış keyfi başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23