Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

Uşak’ta sıcaklığın eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti buzla kaplandı... Donan su yüzeyi ile karla örtülen çevre masalsı bir görünüme kavuştu.

#1
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

Uşak’ta etkisini artıran ayaz Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti çevresini adeta bir tabloya çevirdi.

#2
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.

#3
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

#4
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.

#5
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

#6
Foto - Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti

