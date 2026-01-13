Uşak'ta kış masalı! Dondurucu gece sonrası manzara değişti
Uşak’ta sıcaklığın eksi 9 dereceye kadar düşmesiyle Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti buzla kaplandı... Donan su yüzeyi ile karla örtülen çevre masalsı bir görünüme kavuştu.
Uşak’ta etkisini artıran ayaz Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti çevresini adeta bir tabloya çevirdi.
Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.
Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.
