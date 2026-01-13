  • İSTANBUL
Alman devi bu yıl o ismin peşinde! Yeni flaş iddia: Onu alacaklar! En dikkat çekici isim ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Alman devi bu yıl o ismin peşinde! Yeni flaş iddia: Onu alacaklar! En dikkat çekici isim ortaya çıktı

Bayern Münih, bu yıl transfer dönemi için düğmeye bastı. Alman devi Bayern Münih 100 milyon Euro'luk ismin peşinde! En dikkat çeken ayrıntı ise eski Leganes futbolcusu Yan Diomande.

Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi’nde fırtına gibi esen Bayern Münih, kadrosunu daha da güçlendirmek için yaz transfer dönemine odaklandı. Alman devinin listesinde iki genç kanat oyuncusu var. En dikkat çekeni ise eski Leganes futbolcusu Yan Diomande.

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, sezonu adeta domine ediyor. Ligde 48 puanın 44’ünü toplayan Bavyera temsilcisi, Şampiyonlar Ligi genel klasmanında da üst sıralarda yer alıyor. Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki ekipte kanatlar sezonun en güçlü silahlarından biri. Sol tarafta Luis Diaz, sağda ise Michael Olise rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak kulüp, bu bölgedeki rekabeti daha da artırmak istiyor.

Alman basınından Sky Sports’un haberine göre Bayern’in radarında iki isim bulunuyor. Her iki transferin de yüksek maliyeti nedeniyle yaz aylarında gündeme gelmesi bekleniyor. YAN DIOMANDE İÇİN 100 MİLYON EURO İSTENİYOR Listenin başında, henüz 19 yaşında olan Yan Diomande yer alıyor. Geçen yaz Leganes’ten ayrılan genç oyuncu, kısa sürede büyük çıkış yakaladı. Bu sezon 14 maçta 6 gol, 2 asist üreten kanat oyuncusu için kulübü RB Leipzig, yaklaşık 100 milyon euro talep ediyor. ALTERNATIF: 'MALADONA' Bayern’in diğer seçeneği ise Said El Mala. “Maladona” lakabıyla anılan genç futbolcu, Köln formasıyla dikkat çekiyor. Bundesliga’da 16 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen El Mala, A Milli Takım seviyesinde Almanya’dan da davet aldı. 2030’a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.

