Alman devi bu yıl o ismin peşinde! Yeni flaş iddia: Onu alacaklar! En dikkat çekici isim ortaya çıktı

Alman basınından Sky Sports’un haberine göre Bayern’in radarında iki isim bulunuyor. Her iki transferin de yüksek maliyeti nedeniyle yaz aylarında gündeme gelmesi bekleniyor. YAN DIOMANDE İÇİN 100 MİLYON EURO İSTENİYOR Listenin başında, henüz 19 yaşında olan Yan Diomande yer alıyor. Geçen yaz Leganes’ten ayrılan genç oyuncu, kısa sürede büyük çıkış yakaladı. Bu sezon 14 maçta 6 gol, 2 asist üreten kanat oyuncusu için kulübü RB Leipzig, yaklaşık 100 milyon euro talep ediyor. ALTERNATIF: 'MALADONA' Bayern’in diğer seçeneği ise Said El Mala. “Maladona” lakabıyla anılan genç futbolcu, Köln formasıyla dikkat çekiyor. Bundesliga’da 16 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen El Mala, A Milli Takım seviyesinde Almanya’dan da davet aldı. 2030’a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservis bedelinin yaklaşık 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.