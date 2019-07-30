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Sırt ağrıları doğal yollarla nasıl tedavi edilir? | Sırt ağrısı sebepleri nelerdir?

Gün içerisinde sıklıkla bel ve sırt ağrılarından şikayetçiyseniz, bu haber tam da size göre... Sorunlarınızın üstesinden gelmek için doğal yöntemler kullanmak ve yaşantınıza devam etmek için bu haberi dikkatle oyun!

30 Temmuz 2019 Salı 17:25
Sırt ağrıları doğal yollarla nasıl tedavi edilir? | Sırt ağrısı sebepleri nelerdir?

Hareketsiz yaşam ve hızın hayatımıza getirmiş olduğu sorunlardan biride sırt ağrılarıdır. Birçok sebebi olmakla birlikte, genellikle geçici olsa da, bazı durumlarda haftalarca, aylarca hatta yıllarca sürebiliyor.  Böyle durumlarda doktora görünmek dışında, evde yapabileceğiniz pratik yöntemler ile ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Sırt ağrısının nedenleri daha çok hareketsizlikten ve masa başı çalışmaktan kaynaklanır. Genellikle ağrılar hafif ağrı şekilde olabileceği gibi, yanma, uyuşma, boyun tutulması, bel ve kalçalara kadar yayınlan sızı şeklinde görülebilir.

Sırt ağrısının nedenleri

-Hareketsizlik ve masa başında çalışma
-Ani hareket etme
-Soğuk algınlığı ve kas spazmı geçirme
-Ağır yük kaldırmak
-Duygusal stres
-Fazla kilolar
-Yanlış pozisyonda oturma
-Soğuğa maruz kalma
-Kalp hastalıkları
-Sindirim sistemi hastalıkları
-Kemik erimesi
-Böbrek enfeksiyonu
-Sırt bölgesindeki fıtıklar
-Hamilelik
-Ağır sırt çantaları taşımak

Sırt ağrıları için bitkisel tedavi

Eğer büyük bir sorun yaşıyor ve bu problem kronik bir sebepten dolayı ise, mutlaka doktora başvurmalısınız. Bunun dışında, çok şiddetli olmayan sırt ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olacak yöntemleri evinizde hazırlayabilir ve deneyebilirsiniz. İşte sırt ağrılarının tedavisinde uygulayabileceğiniz doğal tedavi yöntemleri.

Sarımsak

Sarımsak sırt ağrılarından kurtulmanıza yardımcı olacak en yararlı bitkidir. Her sabah aç karnına 2-3 diş sarımsak yiyerek ya da küçük hap şeklinde doğrayarak çiğnemeden su ile de yutabilirsiniz.

Soğuk ile tedavi yöntemi

Buzluktan çıkaracağınız buz küplerini, temiz bir beze sararak sırt ağrılarınıza kurtulabilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereken 10-15 dakikadan fazla tutmamak ve ara vererek işlemi gerçekleştirmeniz gerekir. 

Sadece buz ile değil, duş alarak da kemiklerinizi gevşetmeniz önemli. Bunun yanı sıra, su tüketimine dikkat etmelisiniz.

Zerdeçal

Zerdeçalın doğal yapısı sayesinde, vücuttaki iltihaplanma ve ödemin atılmasında en etkili yardımcılardan biridir. Etkin madde olan curcumin iltihap önleyici olan doğal bir antioksidandır.

2 yemek kaşığı toz zerdeçal, 1 yemek kaşığı doğal süzme bal ile 2 yemek kaşığı ısınmış sütü karıştırıp bir macun hale getirin. Bu macunu sırt ağrılarınıza 8-10 dakikalık masaj uygulayın.

Papatya çayı

Papatya çayı da sırt ağrılarınızdan kurtulmanızda etkili bir bitkidir. Günde 1 bardak papatya çayı
içerek vücudunuzdaki genel ağrı, bitkinlik ve yorgunmluk hissini atabilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:00
  1. sırt ağrısı
  2. bel ağrısı

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