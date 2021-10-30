Sırplar, Bosna'yı cebren dağıtacak

YAKUP SARIÇİÇEK

Bosna Hersek’te iki özerk bölgeden biri olan Sırp Cumhuriyeti lideri Milorad Dodik’in, ayrılıkçı söylemleri son dönemde Balkan ülkesinde endişelere yol açıyor. Devlet Başkanlığı Sırp Konseyi Başkanı Dodik, Bosna Hersek’i “başarısız bir ülke” olarak tanımlayıp üç kutuplu siyasi anlaşmazlığın çözülebilmesinin tek yolunun “Bosna Hersek’in ortadan kaldırılmasıyla” mümkün olabileceğini söylüyor.

Dodik’in 'ordu kurma' projesi kabul edildi

Bosna Hersek’in askeri, yüksek yargı ve vergi yönetiminden çekileceklerini belirten Sırp Konsey üyesi Dodik’in fikirleri partisince de kabul edildi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) basına sızan 28 Ekim tarihli deklarasyonunda Bosna Hersek devlet kurumlarını Sırp Cumhuriyeti entitesi topraklarından atma tehdidine yer verildiği ortaya çıktı.

Sırp sitesi belgeyi sızdırdı

ıstraga.ba sitesi tarafından yayınlanan deklarasyon metninde Sırp Cumhuriyeti özerk bölgesinin Bosna Hersek devletine ait bazı yetkileri kendi üzerine alarak özerklik derecesini artırmasına izin verilmemesi halinde Bosnalı Sırpların “kendi kaderini tayin hakkını” devreye sokacağı ve Bosnalı Sırp kurumlarının devlet kurumlarını bölgeden “kovacağı” ifadelerine yer veriliyor.

Uluslararası toplumun Bosna Hersek’teki temsilcisi Christian Schmidt, önceki gün Bosna Hersek Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Sırp idarecilerin devletin otoritesine meydan okuyan paralel devlet kurumları oluşturmalarına müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Devlete karşı deklarasyon

Dodik’in liderliğini üstlendiği Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNSD) aynı akşam Pale’de Yönetim Kurulu kararıyla kabul ettiği deklarasyonda ise Sırp bölgesinin bu adımları atmasına izin verilmemesi ve Sırp Cumhuriyeti’nin kendi ordusu ve üst düzey adli kurumları oluşturmasına engel olunması halinde bunun “cebren” yapılacağı ve bundan böyle Bosna Hersek devlet kurumlarının Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceği ilan ediliyor.

Sırp ilaç kurumu kurdular

Sırp siyasetçiler, devlete ait otoritelerin Özerk Sırp bölgesinin üzerine alınmasına ilişkin ilk adımı Bosna Hersek İlâç ve Tıbbi Malzeme Kurumu’na alternatif olarak Sırp Cumhuriyeti İlâç ve Tıbbi Malzeme Kurumu kurulmasına yönelik bir yasa çıkararak atmıştı.