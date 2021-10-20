Siron nasıl yapılır?

Bu lezzetle henüz tanışmadıysanız çok geç kalmadan tanışın. Lezzetine doyamayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

Yarım kilo yoğurt

1 bardak su

4-5 diş sarımsak

200 gr. Tereyağı

Tuz

1 paket siron

Yapılışı

Sironlarımız hazır olarak satılıyor alabilirsiniz ya da yufkayla kendiniz yapabilirsiniz. Yoğurdu çırpma teliyle çırpılır. Sarımsaklar ezilir ve eklenir. Sironlarımızı borcam veya tepsiye dizelim. Üstüne bol miktarda sıcak su ilave ederiz fırında çekmesi beklenilir. Sonra yoğurt karışımımız dökülüp tekrar 5 dk fırına verilir. Çıkardıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı, pul biber, nane dökülür ve servis yapılır.