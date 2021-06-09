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Gündem

Şırnak'tan acı haber geldi: Şehit var!

Şırnak'ta görev esnasındaki silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:54:00 -
Şırnak'tan acı haber geldi: Şehit var!

Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı, Yılmaz'ın şehit düşmesi dolayısıyla Twitter hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, "Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı da paylaşımında, şunları kaydetti:

"8 Haziran'da Şırnak'ta görev esnasında meydana gelen silah kazasında yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

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